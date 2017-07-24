الحرة نيوز –

أعلنت البحرية الروسية اليوم الإثنين، أنها ستجري عرضاً عسكرياً لقواتها البحرية قرب ميناء طرطوس بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وفي تصريح لقائد القوات البحرية الروسية “فلاديمير كورولوف”، اليوم الإثنين لوكالة”إنترفاكس” ترجمته “روسيا اليوم” جاء فيه أن روسيا ستجري وللمرة الأولى عرضاً عسكرياً بسفنها وطائراتها الحربية قبالة السواحل السورية بمحافظة طرطوس وذلك بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي المصادف للـ30 من تموز الجاري، وأن الفرقاطة “الأميرال أسين” ستقود مجموعة السفن الروسية أثناء الاستعراض.

يأتي ذلك في ظل الهيمنة الروسية على مناطق سيطرة النظام والقرارات السياسية والعسكرية واتخاذها من حميميم وطرطوس قواعد جوية وبحرية لها فضلاً عن عدة قواعد عسكرية في حماه وتدمر والجنوب السوري.

يذكر أن روسيا أعلنت عدة مرات أنها لولا تدخلها العسكري في أيلول 2015 ضد المعارضة السورية لسقط النظام في دمشق خلال أسبوعين فقط.