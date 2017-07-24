الحرة نيوز –

كشف فريق برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” عن أن جميع رؤساء البلديات السابقين يخوضون الانتخابات لشغل موقع الرئاسة (ثانية)، مقابل 385 مترشحا لرئاسة البلديات يخوضون التجربة للمرة الاولى، فيما ترشح 50 عضو مجلس بلدي سابقا لشغل المنصب ذاته.

وبين ان 11 % من مجموع المترشحين حاصلون على درجة تعليمية أقل من الثانوية، فيما بلغت نسبة الحاصلين على بكالوريوس 31 % من إجمالي المترشحين، و11 % منهم يحملون شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه).

وتبين دراسة خاصة بالمترشحين والمترشحات لموقع رئاسة البلدية نفذها فريق (راصد) وكشف تفاصيلها أمس الأحد، أن 98 % من المترشحين مستقلون ولا ينتمون الى احزاب، في حين لم تتجاوز نسبة الحزبيين 1 %‏، فيما يرتكز 62 % على إجماعاتهم العشائرية، و 30 % منهم على اجماعاتهم المناطقية.

وأفادت نتائج المقابلات أن 15 % من أجمالي المترشحين لموقع رئاسة البلدية قالوا إن “موازنتهم التقديرية لحملتهم الانتخابية لن تتجاوز 1000 دينار، فيما قدر 42 % منهم أن تكون بين 1000- 5000 دينار، بينما وصلت نسبة المترشحين الذين ينوون إنفاق 5000 – 10000 دينار إلى 20 %.

وعن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بينت الدراسة أن 95 % من المترشحين سيمولون حملتهم الانتخابية ذاتياً، و3 % سيعتمدون على عشائرهم.

وفيما يخص الخلفية الوظيفية (المهنة) التي مارسها المترشح قبل ترشحه، شكل المتقاعدون العسكريون 37 % من إجمالي المترشحين، والموظفون الحكوميون 23 %، فيما وصلت نسبة رجال الأعمال إلى 13 %.

وضمن سياق الحملات الانتخابية وقياس مدى معرفة المترشحين لموقع رئاسة البلدية فيما يخص سقف الانفاق المخصص له حسب البلدية المترشح لها والتي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، بينت نتائج المقابلات أن 79 % من المترشحين لا يمتلكون المعرفة حول سقف الإنفاق المخصص لبلديته.

وأفادت نتائج المقابلات فيما يتعلق بوجود برنامج انتخابي، أن 35 % من المترشحين يمتلكون برنامجاً انتخابياً وقاموا بنشره للقواعد الانتخابية، فيما قال 48 % من المترشحين انهم سيقومون ببناء برنامج انتخابي خاص بهم وسينشرونه لقواعدهم الانتخابية في وقت لاحق، بينما قال 17 % أنهم لا يملكون برنامجاً انتخابياً