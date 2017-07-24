الحرة نيوز –

إختتم مركز الاشرفية الثقافي الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية المورد البشرية دورة ( تدريب المدربينTOT ) ، والتي عقدت لمدراء ورؤساء الاقسام وموظفي الامانة من مختلف الدوائر والمناطق . وتهدف الدورة وفقا لمدير المركز ثامر الشوبكي ، الى إكساب المشاركين مهارات واساليب تدريبية متطورة للعمل كمدربين وتمكينهم من نقل الخبرات والمعلومات والمهارات للاخرين باساليب حديثة ، وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على التوعية بمختلف الموضيع المهنية والحياتية . واشتمل برنامج الدورة التي رعى ختامها نائب مدير المدينة للقطاع المالي والاداري سامر ياسين وقدمها المستشار علي الحبيشي والمدرب حذيفه هطيف من الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ، التعريف بقواعد إدارة عملية التدريب واستراتيجياته واهميته في تنمية المؤسسات ، وتقديم نماذج للمدرب المحترف ، وتحديد الاحتياج التدريبي ، وبناء الحقيبة التدريبية ، وأساليب التدريب الفعال . والتواصل الفعال مع المتدربين مع إستخدام لغة الجسد ، والتحكم في نبرات الصوت ، وتقويم عملية التدريب ، وكيفية السيطرة على التوتر أثناء التدريب ، وممارسة اساليب التدريب الحديثة ، وفنون التعامل مع أسئلة المتدربين وسلوكياتهم والظروف الحرجة أثناء التدريب . وفي ختام الدورة التي شارك بها 67 موظف ، سلم ياسن شهادات الاعتماد على المشاركين كمدربين محترفين .