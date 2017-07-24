الحرة نيوز – د. الأمين ابو هزيم

منذ وقوع حادث السفارة الاسرائيلية في عمان الذي أسفر عن استشهاد شاب وطبيب أردني اثر اطلاق النار عليهما من قبل احد موظفي السفارة تابعت الحكومة هذه القضية الحساسة وتعاملت معها بطريقة مدروسة بشكل يكفل سيادتها على اراضيها والحفاظ على حقوق وكرامة مواطنيها خاصة وأن ماحدث لم يكن هجوما مسلحا تم التخطيط له فهو حادث لحظي لم تتضح اسبابه الحقيقية حيث تمسكت الحكومة بحقها في التحقيق مع الموظف في السفارة الاسرائيلية الذي قام باطلاق النار بينما رفض الجانب الاسرائيلي ذلك متذرعا بتمتع الموظف بحصانة حسب اتفاقية فينا

بعد رفض الحكومة الاسرائيلية كبرت الأزمة بين البلدين وتصاعدت الأزمة ودخلت جهات دولية للوساطة وانهاء هذا الملف الساخن

القضية لها أبعادا أخرى فالتحقيق لم يكتمل والقضاء يرغب انهاء القضية ولايمكن ذلك دون الاستماع لشهادة الموظف في السفارة الاسرائيلية وهو الجاني وقاتل المواطنين الأردنيين ليصدر حكمه هذا من جهة أما اسرائيل من جهة أخرى لاتريد أن تدخل القضية في ساحة القضاء وترغب في البحث عن حلول جانبية بعيدا عن ذلك

في اعتقادي أن القضية لن تنتهي بفنجان قهوة وبوس اللحى فالحكومة تتعرض لضغط هائل من الشارع الأردني خاصة وأن ماحصل في السفارة الاسرائيلية يتزامن مع التصعيد الاسرائيلي المستمر الذي أسفر عن اغلاق الاقصى أمام المصلين وماقامت به اسرائيل لم يخلق أزمة لها فقط بل خلق أزمة للحكومة الأردنية وعرضها لضغوط هائلة من قبل الرأي العام لأن الأردن تاريخيا كان دوما هو من يقوم بحل أي أزمة على هذا الصعيد حيث يمارس الملك عبدالله ضغوطه على اسرائيل كما كان يفعل الراحل الملك حسين واسرائيل تحسب الف حساب لذلك وتعرف أن الأردن لديه الكثير من الأوراق التي يجيد استخدامها

في اعتقادي اننا قادرون على تجاوز هذه المحنة وثقتنا كبيرة بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعلي من شأن المواطن وكرامته ويعلي من هيبة الدولة الأردنية

حادث السفارة الاسرائيلية مسألة سيادة وهيبة دولة وكرامة مواطن