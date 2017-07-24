الحرة نيوز –

مستشفى جميل التوتنجي /سحاب ….وحالة النزاع الاخيرة

وانا ابنة سحاب الغيورة على مدينتها وابناء مدينتها …وقبل كل شي ابنة الاردن الشامخ بعطاة وعلمة …..

ماذا يحصل في اروقة مستشفى جميل التوتنجي سحاب والذي يخدم منطقة شرق عمان …..استهتار …عدم دقة في التشخيص …حالات وفاة بسبب اخطاء طبية ….واخطاء قد تودي الى اعاقات مستديمة ….لماذا يا وزارة الصحة …هل اصبحت عمان الشرقية مقبرة الاردن حتى لا تعطى مستشفباتها اولاوياات في الكفاة الطبية .. اليس ابن سحاب وعمان الشرقية جزء من هذا الوطن الغالي …فلماذا التهاون وعدم المراقبة ..

استوقفتني اليوم حالة طفلة تعرضت لحادث سقوط اثناء اللعب في الحديقة الهاشمية …وحين تم اسعافها ولعدم الخبرة الكافية في الكادر الطبي …لم يتم عمل شي لها وبالحرف الواحد يقول الطبيب بنتك بتدلع اذا صار معها شي رجعوها ) الكلمة المعتادة في المستشفى ….

ويتم نقل الطفلة للمدينة الطبيبة للتاكد من قبل الوالد

ماذا حصل في المدينة الطبية ..

الطفلة لديها تفتت في الكلى. وكسور مختلفة …..

#هل هذة الطفلة لي بتتدلع

الى متى يبقى الاستهتار في ارواح الابرياء ….

ولو حصل اي مضاعفات لهذة الطفلة من المسؤول ياوزارة الصحة …..

لا يلام الاهل حين يطالبون بتحويل المستشفى الى سوبر ماركت او مول كبير ….

نفص في المعدات …عدم كفاءة العاملين …..النتيجة ارواح ابرياء تدفع ثمن التقصير وعدم الرقابة ..

صرخة الام هذا الصباح اوجعتني …..

الى متى ..نبقى متفرجين ……؟؟؟؟؟؟