الحرة نيوز –

فاجأتني ملاحظة نقدية للمعلمين في مدارسنا لأحد المدونين تبينت منها مقدار الجهل بالواقع التعليمي في مدارسنا، حيث تجد أن الغالبية العظمى من معلمينا كأنهم ينحتون في الصخر، في بيئة مدرسية وظروف صعبة.

نعم لدينا تحديات، ونعم هناك قلة ممن لا يأخذون مهنتهم السامية مأخذ الجد، ولكن لا يجوز أن نخلط الحابل بالنابل، ونعمم على الجميع.

طموحنا في تطوير التعليم وتحسين واقع المعلم حدوده السماء، ولكن هذا لا يعني جلد الذات حول الواقع، فلنسم الأشياء بمسمياتها دون تهويل أو مبالغة.

وهنا فإنني من قلبي أود أن أعرب عن تقديري للمكافحين والمثابرين والمبادرين من المعلمين، مع العمل على توجيه المقصرين .

أحيي شركاءنا الصادقين المنهمكين في دفع عجلة التربية والتعليم إلى الأمام، وأن نصبر على العدميين المحبطين المشككين في كل شيء ، مع تقديري لكل ملاحظة نقديه صادقه تلامس الواقع ولا تهوله. والله الموفق.

عمر الرزاز