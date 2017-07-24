الحرة نيوز –

أقر مجلس التربية والتعليم في جلسته الأخيرة الخطط الدراسية للفروع الأكاديمية للعام الدراسي المقبل 2017/ 2018.

وخفضت هذه الخطة عدد المواد التي سيتقدم فيها الطلبة لامتحان الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي من عشر مواد إلى تسع مواد، وزادت من فرص خياراتهم في اختيار المواد التي سيتقدمون فيها لامتحان الثانوية العامة.

واتاحت الخطة، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية، لطلبة الفرع العلمي اختيار مادة واحدة من مادتي علوم الأرض أو الحاسوب لدراستها وتحسب علامتها في المجموع العام.

كما مكنت الخطة طلبة الفرع الأدبي من اختيار مادة واحدة من مواد: العلوم الإسلامية، اللغة الفرنسية، علوم الحاسوب، الثقافة المالية، لدراستها وتحسب علامتها في المجموع العام.

وبينت أن مباحث الثقافة العامة المشتركة للفروع كافة هي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، واللغة الإنجليزية، وهي مباحث إجبارية وتدخل علامتها جميعاً في المجموع العام.

وبالنسبة للفرع العلمي فإن مباحث: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية، هي مباحث تخصصية إجبارية وتدخل علامتها جميعا في المجموع العام.

وفيما يتعلق بالفرع الأدبي فإن مباحث: اللغة العربية/ تخصص، وتاريخ العرب والعالم، والجغرافيا، والرياضيات، هي مباحث تخصصية إجبارية وتدخل علامتها جميعا في المجموع العام.

وجاء اقرار الخطة بعد مناقشتها من قبل اللجنة المشكلة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والتي ضمت خبراء ومختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة الجامعات ولجنتي التربية في مجلسي النواب والأعيان ونقابة المعلمين.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد مقترح وتصور شمولي تفصيلي لكافة الفروع لتطوير الخطط الدراسية، وبما يتوافق مع متطلبات القبول في الجامعات للعام الدراسي 2018/ 2019.