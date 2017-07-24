الحرة نيوز –

قرر وزير المالیة عمر ملحس وبناء على تنسیبات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبیعات الموافقة على اجراء

تشكیلات ادارية في الضريبة على النحو التالي:

١ .تعیین علي فلاح سلیمان السمارات قائما بأعمال مدير مديرية مراكز الخدمات الضريبیة.

٢ .تعیین الدكتور عون منور فضیل النھار رئیسا لشعبة المحطة الالكترونیة لقسم المكان الواحد.

٣ .تعیین خالد عبد الفتاح محمد الصیرفي رئیسا للشعبة الثانیة في قسم المكان الواحد.

٤ .تعیین المدقق رائد نظمي صالح نشقواي رئیسا لمركز جي تي انترناشونال في قسم المراكز الرقابیة – مديرية مراكز الخدمات الضريبیة