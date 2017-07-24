الحرة نيوز –
قرر وزير المالیة عمر ملحس وبناء على تنسیبات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبیعات الموافقة على اجراء
تشكیلات ادارية في الضريبة على النحو التالي:
١ .تعیین علي فلاح سلیمان السمارات قائما بأعمال مدير مديرية مراكز الخدمات الضريبیة.
٢ .تعیین الدكتور عون منور فضیل النھار رئیسا لشعبة المحطة الالكترونیة لقسم المكان الواحد.
٣ .تعیین خالد عبد الفتاح محمد الصیرفي رئیسا للشعبة الثانیة في قسم المكان الواحد.
٤ .تعیین المدقق رائد نظمي صالح نشقواي رئیسا لمركز جي تي انترناشونال في قسم المراكز الرقابیة – مديرية مراكز الخدمات الضريبیة