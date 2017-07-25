الحرة نيوز –

نشر الشاب الأردني علاء طراونه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يظهر فيه وهو يغير لون سيارته من خلال الضغط على زر مفتاح السيارة

وتداول رواد موقع فيسبوك الفيديو الذي اثار تعجبهم بكثافة متسائلين عن الطريقة التي يستطيع فيها علاء فعل ذلك ببساطة، ونال الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، إلا أن الأخير كشف خدعته في وقت قصير.

وقام علاء الذي يعمل في مجال الإعلانات في دولة قطر بنشر مقطع فيديو ثان اوضح فيه أن الفيديو الأول مفبرك عن طريق برنامج على الكمبيوتر.

وقال علاء إنه كان يهدف من خلال ذلك نشر التوعية بين مستخدمي الانترنت طالبًا منهم ألا يُصدّقوا كل ما ينشر على المواقع والتأكد من المصادر أولاً، مشيرًا إلى أن الصور والفيديوهات المزيفة تطال مواضيع مهمة ودقيقة مثل المواضيع الدينية والإجتماعية والسياسية.