الحرة نيوز –

تنظم جمعية معهد تضامن النساء الأردني حلقة نقاشية متخصصة حول (الجرائم الإلكترونية والعنف ضد النساء) يوم الإثنين الموافق 31/7/2017 الساعة 2.00 – 4.00 بعد الظهر، في مقرها الكائن في شارع وصفي التل (الجاردنز)، مجمع تطوير العقارات رقم 145 – الطابق الرابع.

يناقش خلال الحلقة محاور أهمها: تحليل قانون الجرائم الإلكترونية النافذ وآليات حماية الضحايا، علاقة الجرائم الإلكترونية بالعنف ضد النساء، المفاهيم وآليات الحماية، الجهود الوطنية في مجال التحقق والوقاية والملاحقة والحماية.

يشار إلى أن “تضامن” تعقد هذه الحلقة ضمن برنامج “حوار السياسات”، حول السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والإقليمية ذات الأثر على حقوق النساء والفتيات من منظور نسوي إصلاحي في إطار مشروع نحو بيئة آمنه للنساء من الجرائم الإلكترونية الممول من المنظمة السويدية (المرأة للمرأة KTK).