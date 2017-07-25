الحرة نيوز –

حصلت بلدية اربد الكبرى على موافقة وزارة الشؤون البلدية لتعبئة 67 شاغرا لعمال وطن بهدف ضمان ديمومة العمل الخدمي في المجالات البيئية.

وحسب رئيس لجنة البلدية المهندس حسين مهيدات فإن البلدية شرعت بإحالات على التقاعد لمن بلغ سن الستين عاما، دون اي تمديد لاحد وبغض النظر عن الشاغر الوظيفي.

وقال ان قرارات الإحالة تصدر تباعا نظرا لان الرقم المحدد يتجاوز 70 موظفا وموظفة، ما تطلب ان تأخذ لجنة البلدية الوقت الكافي لضمان سلامة قراراتها.

وبين ان موافقة الوزارة على تعيين 67 عامل وطن اقتضته حاجة البلدية، والإحالات التي شملت اعدادا من العاملين بهذه المهنة بعد بلوغهم ستين عاما، وسيتم مباشرة المعينين الجدد بهذه الوظائف قريبا.

يشار الى ان تصريحات سابقة لرئيس لجنة البلدية اوضح فيها ان البلدية تعاني من تضخم في كادرها الوظيفي باستثناء عمال الوطن، وان حاجتها لا تتجاوز 60 بالمئة من الكادر الموجود الذي يتجاوز عدده أربعة آلاف موظف وموظفة.