الحرة نيوز –

أكد الخبير التركي “أتيلغان بيار” أن تركيا قد تنفذ عملية عسكرية في الشمال السوري بالتنسيق مع واشنطن.

في مقابلة لوكالة “ترند نيوز” مع الخبير الاستراتيجي التركي “أتيلغان بيار” مستشار رئيس الوزراء السابق “أحمد داوود أوغلو” ترجمتها “ترك برس” جاء فيها خلال حديث “بيار” أن أنقرة قد تنفذ عملية عسكرية قريباً في الشمال السوري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها قادرة على فعل ذلك بعيداً عن واشنطن إلا أنها ترغب بذلك التنسيق لأن أمريكا حليف قوي لتركيا في المنطقة، مؤكداً أن ذلك يتطابق مع تقاليد تركيا عبر علاقاتها مع التحالف والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل التعزيزات العسكرية التركية التي يتم إرسالها إلى منطقة الحدود التركية مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا وسط تهديدات ببدء عمل عسكري ضد قوات الـPYD بمنطقة عفرين ومحيطها.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أكدت مطلع تموز الجاري أن تركيا لن تتردد بتنفيذ عملية عسكرية في عفرين إذا شكلت الـPYD خطراً على الأمن التركي.