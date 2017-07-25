الحرة نيوز –

النائب محمد الرياطي

يشهد الله انني من اول الجلسه اليوم طلبت طرد الحكومة خارج القبة ؛ وطالبت الحديث من رئيس الجلسة لاتحدث بما يجول في خاطري من هم وغم وبلسان كل مواطن اردني … الا ان رئيس المجلس للأسف رفض اعطائي الحديث . وبقيت اكرر الطلب ووقفت وناديت ولكنه اصر على عدم اعطاءي الصوت لاتحدث .

مما اجبرنا نحن ومجموعة من الزملاء برفع الصوت والطلب من الزملاء الاخرين الخروج من القبة بسبب رفض الرئيس فتح المجال لاتخاذ موقف جراء ما يحصل .

وبالفعل تزايد العدد حتى خرجنا بما يقارب 35 نائب ؛ وحضر لنا الرئيس ورفضنا الرجوع للقبة وطلبنا منه ان يرفع الجلسة ويحترم مشاعرنا وبان يعقد اجتماع عاجل مع الحكومة للنظر في حيثيات المصائب التي تحل علينا جراء ضعف وخنوع الحكومة .

وبالفعل تم رفع الجلسة .و اجتمعنا وتحدث البعض من النواب بكل صراحة عما يجول في خاطرنا .

وتحدثت انا باقل من دقيقتين فقط ؛ وطالبت بمطلبين لا ثالث لهما ((((طرد السفير الصهيوني و عرض اتفاقية وادي عربة تحت القبة لاعادة بنودها والتعديل عليها والغاءها )))) واثنى مباشرة على ذلك بعضا من الزملاء وبالاخص من كانوا حولي صداح الحباشنة وعبدالله عبيدات وخليل عطيه وعبدالكريم الدغمي وغازي الهواملة وبعضا اخرين واعضاء كتلة الاصلاح الذي لهم نفس المطلب تقريبا .

ووكلنا الزميل معالي عبدالكريم الدغمي بتجهيز المطالب وعرضها على الزملاء لتوقيعها حسب الاصول ورفعها للمجلس لغايات التصويت والتنفيذ من قبل الحكومة الفاشلة .

أعلم حجم الألم … ولكن فعلت ما بوسعي …. وأسال الله ان يأخذ باليد …. يبقى دوركم بالضغط الشعبي لحين تنفيذ المطالب والا المطالبة بحل الحكومة والمجلس سويا ….