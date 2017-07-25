الحرة نيوز –

تمكن الهكر الأردني احمد صالح من إغلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة اسرائيلhttp://www.gov.il وذلك رداً على جريمتهم البشعة في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان بالإضافة لتصريحات عضو الكنيست أورين هازان المسيئه للشعب والأردن.

وأكد صالح على أنه قرر المضي في معركته الإلكترونية بعيداً عن السياسة والدبلوماسية وذلك بعد أن فشلت في كسب رضا الشارع الأردني الذي يسوده حالة من الغضب تجاه الموقف الحكومي من القضية.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي أورين هازان قال في تصريح له ‘أن الأردن نسيت أن اسرائيل من يسقيها الماء وتحميها ليلاً’ وذلك ردا على رفض الأردن حينها بسفر الضابط الإسرائيلي السفر إلى الكيان دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.