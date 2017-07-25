الحرة نيوز –

الاهل والعشيرة والأصدقاء

تداولت بعض الصحف انني تعرضت للضرب في جلسة مجلس النواب وهذا كلام عاري عن الصحه وكلام ملوث من مواقع مشبوهه اصابها الخرف وخرجت عن الأدب وهي (قبله على الرأس وليس ضربه على الرأس) وما حصل هو سوء تفاهم بيني وبين النائب خالد الفناطسه وقد انتهى في لحظته بالمصالحة والتاريخ يشهد اننا مع الحق لا نهين ولا نهان والضرب ليس لنا والضرب لمن طغى فان قلل طاغيا من اعتبارنا كسرناه ومن أكرمنا أكرمناه وقد تربينا رجالا. وورثنا الكرامه عن جذورنا أهل المعروف والطيب نحفظ الوطن ونحفظ العرض ونحفظ النفس