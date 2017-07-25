الحرة نيوز –

شهدت معان تساقطا غزيرا للأمطار في ساعات مساء الثلاثاء وفق شهود عيان.

الأمطار هطلت بشكل مفاجئ وفق الشهود ما أدى الى تراكم المياه في الشوارع.

وقال مدير التنبؤات الجوية بدائرة الأرصاد رائد آل خطاب “، إن سبب سقوط الأمطار، حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها المناطق الجنوبية من الأردن، بسبب امتداد المنخفض الهندي.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار، أدت إلى تشكل السحب على ارتفاعات متفاوتة، وهطول الأمطار على مدينة معان، ومناطق أخرى من الجنوب.وتوقع آل خطاب، استمرار حالة عدم الاستقرار، وهطول الأمطار المصحوبة بالرعد، حتى ساعات المساء، على المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، فيما ينخفض تأثير الحالة في الليل