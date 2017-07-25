الحرة نيوز –

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن مجموع طعون الناخبين بقوائم المرشحين بلغ لغاية نهاية دوام اليوم الثلاثاء، ستة طعون.

وأوضح إن الطعون سجلت في محاكم البداية لدى الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: 4 طعون في محافظة الزرقاء، طعن واحد في محافظة السلط، وآخر في محافظة مأدبا.

وأشار المومني إلى ان مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين التي بدأت يوم أمس الإثنين تنتهي يوم غد الأربعاء الموافق تاريخ 26 تموز الحالي.

وأكد انه يحق لكل ناخبة وناخب ورد اسمهُ في جداول الناخبين النهائية، الطعن بترشح أي من المرشحات والمرشحين في دائرتهِ الانتخابية أو المجلس البلدي لدى محاكم البداية التي تتبع لها الدائرة الانتخابية أو المجلس البلدي، شريطة ان يقدم الأدلة والبيانات لمحكمة البداية، تثبت صحة الطعن المقدم.

كما أكد المومني أن الهيئة ستنكون مُلزمة في تنفيذ قرارات المحاكم باعتبارها قرارات قطعية، غير قابلة للاستئناف.

من جهة أخرى بلغ إجمالي عدد طلبات الانسحاب المقدمة من مختلف مرشحي انتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، لغاية نهاية دوام اليوم الثلاثاء، 137 طلباً للانسحاب، وفق الناطق الإعلام باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني.

وأوضح المومني ان الانسحابات جاءت في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي: 37 طلباً للانسحاب من الترشح لرئاسة البلدية، و5 طلبات انسحاب من الترشح لعضوية المجالس البلدية، و60 طلباً للانسحاب من الترشح لعضوية المجالس المحلية، و5 طلبات انسحاب من الترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان الكبرى، و30 طلباً للانسحاب من الترشح لعضوية مجالس المحافظات.

وبين المومني ان تقديم طلبات الانسحاب الاختيارية يتسمر حتى 14 يوماً قبل يوم الاقتراع المحدد في الـ15 من شهر آب المقبل، وبعد ذلك التاريخ لن تعترف الهيئة بأي انسحاب، حيثُ ستظهر أسماء المرشحين أو صورهم ضمن قائمة المرشحين في ورقة الاقتراع، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك بنفسة.

وتابع ان مجلس مفوضي الهيئة رفض 83 طلباً للترشح قدمت للهيئة لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، اعادت منها المحكمة 23 طلباً، ليستقر الرفض على 60 طلباً فقط، بينما انسحب لغاية نهاية دوام اليوم الثلاثاء، 137 مرشحة ومرشحاً.

وأشار المومني إلى ان عدد طلبات المرشحين في الجداول الأولية بلغ لغاية اليوم الثلاثاء، 6758 طلباً لمترشحة ومترشح، من أصل المجموع الكلي لطلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات البالغ 6955، وذلك قبل رفض الهيئة لبعض الطلبات وانسحاب بعض المرشحات والمرشحين.

وبين ان الهيئة ستبدأ بطباعة أوراق الاقتراع للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات قبل 14 يوماً من يوم الاقتراع المقرر في الـ 15 من شهر آب المقبل، وذلك وفقاً للقانون.