الحرة نيوز –

بلغت نسبة الامية بين سكان الاردن خلال العام 2016 الماضي 7 بالمائة، حيث شغلت الاناث الحيز الاكبر بما نسبته 10 بالمائة وبلغت للذكور 3 بالمائة.

وبحسب ارقام صدرت عن دائرة الاحصاءات العامة والتي تقيس نسبة الأمية للسكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر استناداً لكتيبات الأردن بالأرقام “2002- 2016” بلغت ذروة الامية بين السكان في عامي 2002 و 2004 حيث وصلت النسبة انذاك 10 بالمائة وكانت بين الاناث 15 بالمائة و5 بالمائة للذكور.

في حين تقلصت نسبة الامية بين سكان المملكة في الاعوام من 2011 الى 2015، حيث تراوحت ما بين 10 بالمائة للاناث و3 بالمائة للذكور.