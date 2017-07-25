الحرة نيوز –

قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد أن قطاعي النقل والتجارة يعتبران مكملان لبعضهما البعض ويتم التعامل معهما على أساس تكامل المصالح دون الانحياز لقطاع على حساب الآخر.

وأكد المهندس مجاهد خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد في وزارة النقل اليوم الثلاثاء لبحث جملة من القضايا المتعلقة بالنقل بكافة انماطه البري والبحري والجوي، أهمية تحديث أسطول النقل وخاصة النقل البري كونه يمثل أولوية لهذا القطاع الحيوي الهام.

من جانبه أوضح مراد أن تكاملية الاقتصاد والتجارة تقوم على العنصر الأساس الذي يمثله النقل، مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة على دراية تامة بما تواجهه وزارة النقل من مسؤوليات وتحديات.

واشار إلى ان ما تقوم به الغرفة من تعاون وتنسيق مستمرين مع مختلف النقابات والهيئات المعنية بالنقل والشحن والتخليص لتذليل أي معيقات قد تعترض انسياب السلع والبضائع، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع وزارة النقل في تقديم المشورة والرأي وفي شتى المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز قطاع النقل الأردني والارتقاء به إلى المستوى المنشود.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان وأعضاء مجلس الإدارة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع ومديرها العام مهند العطار.