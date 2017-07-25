الحرة نيوز –

قالت مدير التراخيص في هيئة الاعلام مجد مروان العمد ان عدد المطبوعات الالكترونية (المواقع الاخبارية) المرخصة ارتفع الى 203 حتى تاريخه.

واشارت العمد الى ان المطبوعات المعنية تشمل المواقع الاخبارية العامة، ولا تتضمن المواقع المسجلة سابقا كمواقع متخصصة، اذ زاد عددها وفق احصائيات سابقة على 380 موقعا، فيما بينت ان عدد الفضائيات المرخصة حتى اللحظة بلغ 52 فضائية، تعمل الى جانب 43 اذاعة.

واوضحت ان المواقع الالكترونية المتخصصة تصنف على انها لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر، وتتبع غالبا لشركات او مؤسسات او تتخصص بشؤون معينة كالطفولة او المرأة، على ان لا تتناول الشؤون المحلية او الخاصة بالدولة الداخلية او الخارجية والا سيكون مطلوبا منها الترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر كموقع اخباري عام.