الحرة نيوز –

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يتواصل مع الولايات المتحدة ويقدر التزام إدارة الرئيس ترمب للوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين كخطوة نحو حل جميع الصراعات والأزمات في المنطقة.

وأضاف الصفدي في مقابلة مع محطة سي إن إن الأمريكية، أن الأردن يعتقد أن المشاركة الأميركية في هذا الموضوع أمر أساسي لحل المشكلة. وبين أنه من الصعب تحقيق أي تقدم في محادثات السلام دون وجود دور أميركي فاعل، مشيرا إلى لقائه مع مبعوث الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات، حيث بحثا سبل تجاوز الأزمة الحالية في القدس والعمل على إطلاق محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وقال إن القدس قضية أساسية ليس فقط للفلسطينيين والأردنيين بل للعالم الإسلامي، وأنه لا توجد قضية أهم من موضوع القدس مشيرا إلى الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لحل هذه الأزمة وتهدئة الوضع.