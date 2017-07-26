الحرة نيوز –

رد وزير العمل علي الغزاوي، على اسئلة النائب ديمه طهبوب، حول عدد الاردنيين الذين يعملون في اسرائيل، وطبيعة عملهم، اضافة إلى البروتوكول الموقع بين الأردن وإسرائيل.

وقال الغزاوي، إن عدد العمال الأردنيين يتراوح 500-700 أردنيا يوميا، يسمح لهم بالدخول والخروج بتمام الساعة السادسة والنصف صباحا، والعودة قبل الساعة الحادية عشر مساءً، من معبر وادي عربة.

وأضاف، أن القطاعات التي يعمل بها الأردنيين الذكور، الانشاءات بعدد يتراوح بين 80-100 عامل، وفي القطاع السياحي يعمل 500-650 أردنيا يوميا.

وأوضح الغزاوي أن عمل الأردنيين في إيلات يأتي ضمن بروتوكول موقع بين الأردن وإسرائيل، عن طريق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وجدد البروتوكول خلال عام 2015.

ونوه إلى أنه لا علاقة لوزارة العمل بقضية العمال، وليست طرفا في البروتوكول، حيث شكلت لجنة من السلطة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول.

وتابع أن 3 مكاتب شركات تشغيل مسجلة لدى سلطة العقبة، حاصلة على موافقة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ومعتمدة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن جميع شركات التشغيل تخضع للرقابة والتفتيش، من قبل سلطة العقبة ووزارة العمل، وتأخذ الشركة 7% من إجمالي الراتب السنوي، لمن تم توظيفه.

واشار الغزاوي إلى أن عدد الأردنيات العاملات في قطاع السياحي بإيلات، يتراوح بين 7-10 أردنيات، أغلبهم من فئة الشباب