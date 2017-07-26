الحرة نيوز –

على حسب الي قرأته و بحثت فيه حول اتفاقية فيينا بإختصار هي بتنص على حماية الدبلوماسيين والسفراء في الدول المضاف فيها الدبلوماسي ولكن بحالة اذا قام الدبلوماسي بمخالفة القانون او ارتكاب جرم فلا يحق للدولة المضاف عليها محاكمته بل يحق لها استجوابه و يجب ان تقوم بارساله الى دولته و دولته من تقوم بمحاكمته و الدبلوماسي لا يحق له امتلاك اي سلاح داخل الدولة المضاف فيها بل تقوم الدولة المضاف فيها بتعزيز حمايته عن طريق قوات مختصة بحماية الدبلوماسيين ك مثل الدرك الدبلوماسي في الاردن…

اي يعني ما قام فيه هاد الدبلوماسي الصهيوني المزعوم بقتل شبابنا بدم بارد هي جريمة يخالف عليها القانون…

ولكن هل من قام بقتل الشابين هو دبلوماسي ام رجل امن صهيوني…!!

لأن الصحف الصهيونية هي من وصفته برجل امن بينما دولتنا وصفته بالدبلوماسي…

و اذا هو دبلوماسي ليش ما قالت الدولة ايش وظيفته بالزبط…؟؟

و يشار بالذكر ان النيابة العامة للجنايات طالبت الحكومة بالاوراق و الوثائق الثبوتية الي تثبت انه دبلوماسي و لحتى الان لم يتم تسليم اي ورقة و وثيقة للنيابة العامة للجنايات…

و نفرض انه دبلوماسي على حسب اتفاقية فيينا يجب عليه ان يحاكم في دولته اذا ارتكب جرم او خالف القانون و بشكل عام قتل الارواح بغض النضر عن الاسباب او الاعذار تسمى جريمة لطالما فيها هدر ارواح و هاد الدبلوماسي او رجل الامن الصهيوني قام بقتل ارواح بغض النضر عن الاسباب اذن يعني تسمى جريمة و الاردن قام بارساله للكيان الصهيوني و لم يتم حتى التحقيق معاه من قبل الكيان الصهيوني بل تلقى استقبال حار و قابل شخصيات كبيرة من الكيان الصهيوني…

و هاد الاجراء يعتبر مخالف لاتفاقية فيينا حول حماية الدبلوماسيين علشان الاتفاقية بتنص على محاكمتهم في دولهم و لم يقم الكيان الصهيوني بمحاكمته او حتى اقل اشي التحقيق معاه…

خارج عن نص الموضوع…

اتفاقية فيينا مخالفة لمبادئ النظام العالمي تحت مظلة الامم المتحدة المزعومة في المساواة و العدل و السلام…

هل يختلف الرجل الدبلوماسي عن المواطن لكي تقوموا بحمايته بحصانة تفوق على حماية المواطن وين المساواة الي بتزعموا فيها ليش بتميزوا السياسي عن المواطن كلنا بشر..!!

هاد النظام العالمي تحت مظلة الامم المتحدة هو كيان عالمي يتم السيطرة عليه على يد اللوبي الصهيوني ليغزو الدول المستهدفة بذريعة شعارات كاذبة العدل و المساواة و السلام…

السؤال المطروح هل لو تبدلت الادوار و كان دبلوماسي اردني من قام بقتل صهيوني هل كان سيتم ارساله للاردن لمحاكمته ام سيقوم الكيان الصهيوني بحجزه و محامته…؟؟؟

#ليان_الكركية