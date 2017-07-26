الحرة نيوز –

دعت وزارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب افريقيا، حكومة الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن عضو المجلس التشريعي خالدة جرار.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: “إن حكومة جنوب أفريقيا تتابع بقلق اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، التي اعتقلت في رام الله في 2 تموز من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل، وأعقب ذلك صدور أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر في 12 تموز دون توجيه تهمة إليها أو محاكمتها، إضافة إلى كونها عضوا في المجلس التشريعي ومن قادة المجتمع المدني، ومعتقلة ضمن حوالي 500 فلسطيني موجودين حاليا في السجون الإسرائيلية في إطار إجراءات الاحتجاز الإداري”.

وتابع البيان: “إن أبناء جنوب أفريقيا على دراية تامة بإجراءات الاحتجاز الإداري التي تشبه “الاحتجاز دون محاكمة” الذي يمكن بموجبه سجن القادة السياسيين لعدة أيام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بناء على طلب قوات الأمن في الفصل العنصري، وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة التي تجسد الحق في محاكمة عادلة، وتحفظ للمتهم الحق بالدفاع عن نفسه، لذلك تدعو حكومة جنوب أفريقيا إسرائيل بوصفها قوة احتلال إلى الالتزام واحترام أحكام هذه الاتفاقية، وأن تتاح الفرصة لجرار للقيام بدورها المشروع في تنمية دولة فلسطين”.

بدوره، قال سفير فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، إن جنوب افريقيا تلعب دورا رئيسيا ومميزا بالدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وأطلقت مؤسسة احمد كاترادا حملة التضامن العالمية مع الاسير القائد مروان البرغوثي وكافة الاسرى من سجن مانديلا في جزيرة روبن ايلاند.

وشدد على أن هذا العمل يضع جنوب أفريقيا في صميم الكفاح العالمي ضد الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان، وان شعب جنوب أفريقيا الذي عانى الظلم والاضطهاد ابان حكم نظام الابرتهايد، لا يستطيع أن يغض النظر عن الإعتداءات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.