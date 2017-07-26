الحرة نيوز –

– أكد مدير عام دائرة الارصاد الجوية بالوكالة المهندس حسين المومني، أن الامطار الصيفية في شهر تموز ، لا تعتبر حدثاً استثنائياً، وأن السجل المناخي في دائرة الارصاد الجوية يبين بأنها تتكرر من حين لآخر.

وأضاف المومني في تصريح صحفي الأربعاء ، أن مدينة معان شهدت تساقط للأمطار بتاريخ 27-28 تموز من عام 1996 و بلغت كمية الأمطار خلال تلك الفترة 3.8 ملم مع درجات حرارة عظمى تراوحت ما بين 37-39 درجة مئوية .

وأضاف أن مناطق من مدينة معان شهدت أمس الثلاثاء تساقطاً للأمطار نتيجة حالة من عدم الإستقرار الجوي والتي توقعتها دائرة الارصاد الجوية ضمن نشراتها الجوية وقد بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة معان 38.5 درجة مئوية.

وبين المومني أن العاصمة عمان ومحافظة عجلون شهدتا تساقطاً للأمطار في شهر تموز بتاريخ 01/07/1988 حيث سجلت محطة صويلح كمية امطار بلغت 12.5 ملم ومحطة الجامعة الاردنية 6 ملم فيما سجلت محطة راس منيف في محافظة عجلون كمية امطار بلغت 4 ملم وتراوحت درجة الحرارة العظمى في ذلك اليوم ما بين 25-31 درجة مئوية .

وأوضح المومني، أن شهر تموز عام 1982 شهد تساقطاً للأمطارالخفيفة في محطة رصد الربة في محافظة الكرك وبلغت كميتها 0.3 ملم وسجلت درجة الحرارة العظمى في ذلك اليوم 27.0 درجة مئوية، كما شهدت محطة رصد المفرق تساقط للامطار في شهر تموز من عام 1967 وبلغت كمية الامطار المسجلة 0.1 ملم بتاريخ 13/07/1967.

وأشار إلى أن آخرتساقط للأمطار خلال فصل الصيف كان في صيف 2012 حيث سجلت مدينة اربد امطار بتاريخ 22/06/2012 وبلغت 9.2 ملم

وشدد المومني على ضرورة مراجعة نشرات الطقس الصادرة من دائرة الارصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مبينا أن كوادر الدائرة تعمل على مدار الساعة وعلى استعداد للإجابة عن استفسارات المواطنين في أي وقت