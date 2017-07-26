الحرة نيوز –

اجتمع وزير النقل المهندس جميل مجاهد في مكتبه مع نقباء النقابات العاملة في مجال النقل البري بكافة أنماطه وبحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السيد صلاح اللوزي.

واستمع مجاهد إلى المقترحات التي من شأنها معالجة وتذليل المصاعب والمعوقات التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة.

وقد بحث وزير النقل مع الحضور أهم القضايا التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها قضية التأمين والضريبة بالإضافة الى الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع سوية القطاع،

وأكد مجاهد أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

دعا مجاهد في نهاية الاجتماع جميع الحضور بضرورة تزويد الوزارة بأي مقترحات أو أفكار من شأنها رفع سوية القطاع.