الحرة نيوز –

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب “جرائم فظيعة” ضد الإنسانية وتعهد بأنه سيمنع نظامه من شن مزيد من “الهجمات الكيميائية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حديقة البيت الأبيض وقال ترمب “لست معجبا بالأسد. أعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد وللإنسانية فظيع”.

وإذ ذكر بأنه هو من أصدر الأمر بشن ضربة عسكرية بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية بعد هجوم كيميائي اتهم الطيران السوري بشنه، قال “انا لست شخصا سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت مما حاول القيام به”.