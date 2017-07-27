الحرة نيوز –

قال موقع طقس العرب إن الطقس سيبقى حاراً نهار اليوم على نحو عام في مختلف المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وأشار الى ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا بدءًا من ساعات العصر، بحيث تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات الظهر والعصر في المناطق الصحراوية، وتثير الغبار والأتربة فيها.

وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

ليلا، تميل درجات الحرارة للانخفاض، مُقارنةً بالليالي السابقة، كما ترتفع نسب الرطوبة على نحو لافت، ويكون الطقس مُعتدلاً عُموماً، يتحوّل إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا فوق الجبال.

وذكر الموقع أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تكون في:

شرق عمان: من 36 الى 26، غرب عمان: من 36 الى 23، إربد: من 34 الى 23، جرش: من 37 الى 26، السلط: من 34 الى 22، عجلون: من 32 الى 21، الزرقاء: من 39 الى 25، المفرق: من 36 الى 22، مأدبا: من 35 الى 22، الكرك: من 33الى 23، الطفيلة: من 33 الى 22، معان: من 37 الى 24، العقبة: من 41 الى 30، البحر الميت: من 41 الى 34.

ويتوقع “طقس العرب” بأن تنخفض درجات الحرارة نهار غد، وتقترب من مُعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا اعتياديًا فوق الجبال، وحارًا نسبيًا إلى حارّ في بقية المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظُهر خاصة فوق مناطق البادية والصحراء وتعمل على إثارة الأتربة. وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة.