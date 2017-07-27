الحرة نيوز –

قررت الحكومة امس النظر بإمكانية “التحرك القانوني” على كافة المستويات “بما فيها الدولية إن تطلب الأمر (…)” خلال عملية المحاكمة والإجراءات القضائية، فيما عرف بجريمة “السفارة الإسرائيلية” التي نتج عنها قتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي.

وأوعز مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها عصر امس رئيس الوزراء د.هاني الملقي، لوزير العدل، بأن “يتابع امر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، وان يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وان يتم تكييفها قانونيا بدقة والدفع بها الى القضاء”.

كما أوعز المجلس بتشكيل “فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق، على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الامر، والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم”.

جاء ذلك بعد ان استمع مجلس الوزراء خلال جلسته لعرض من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول آخر المستجدات المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية.

ولفت وزير الخارجية إلى الاجراءات التي تم اتخاذها “بما يضمن حق المواطن الاردني، وبما يتيح للأردن حقه في الوصول الى العدالة، استنادا للقانون الدولي، الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق، بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية”.

وجدد الصفدي التأكيد على أن “لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الاردنية، التي قضى ابناؤها في الحادثة وان الدولة الاردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة”.

وكان قرار السماح بمغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل المواطنين الاردنيين يوم الاحد الماضي وعدم إخضاعه للمحاكمة باعتباره دبلوماسيا تمنحه اتفاقية “فيينا” الدولية الحصانة القانونية، أثار موجة استنكار واسعة في الرأي العام الاردني، خاصة بعد الاحتفاء الإسرائيلي الذي وصف بـ”المستفز” بالقاتل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في السياق، استبعدت مصادر رسمية أمس عودة حارس السفارة القاتل إلى عمله في السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها ، إن الأردن “لم يتلق طلبا إسرائيليا لعودة الحارس الى الأردن خاصة وأن قضيته منظورة أمام القضاء الأردني، وفي ظل الحنق الشعبي تجاه القضية، وأن لا حديث في الموضوع”.

من جهة أخرى أشارت، نفس المصادر إلى أنه “من المبكر الحديث عن اي تعويضات بحق الضحايا قبل انتهاء التحقيق في القضية وصدور الأحكام”.

وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية السابعة، قالت أمس إن “سلطات الاحتلال، ستعوض ماديا، عائلة الطبيب الأردني، بشار الحمارنة، الذي قضى برصاص موظف إسرائيلي”.

ونشرت القناة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء، خبرا مقتضبا، يتحدث عن توجه الاحتلال إلى تعويض عائلة الحمارنة، الذي زعمت إسرائيل أنه “قتل خطأ” في الجريمة.

والطبيب الحمارنة، اختصاصي عظام، ويؤجر المبنى السكني للسفارة الإسرائيلية منذ نحو 18 عاما. وقضى الحمارنة والفتى محمد الجواودة، ليلة الأحد االماضي، برصاص موظف الأمن إلاسرائيلي، في عقار سكني يملكه الحمارنة، ويتبع للسفارة الإسرائيلية.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن السلطات الإسرائيلية تدرس امكانية عودة حارس السفارة الذي قتل مواطنين اردنيين الى عمان. كما ذكرت ان إسرائيل تدرس دفع تعويضات لعائلة حمارنة.

وأضافت الصحيفة: “جرت اتصالات أولية حول تعويض عائلة الحمارنة، ألمح فيها ممثلو إسرائيل أمام نظرائهم الأردنيين بأنهم سيدرسون بشكل إيجابي هذه الإمكانية فور انتهاء الأزمة”.