الحرة نيوز –

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن “الهيئة أوجدت أطلسا انتخابيا، يعد الأول من نوعه عالميا، يوضح الدوائر الانتخابية في المحافظات، وطريقة انتخاب المجالس البلدية ومجلس المحافظات”.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة الحريات النقابية بالتعاون مع “حريات المحامين” بعنوان “الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات”، حضرها عضو مجلس مفوضي الهيئة زهير أبو فارس ونقابيين وحزبيين.

ولفت الكلالدة إلى أن الهيئة، اهتمت بتوعية المواطنين والمرشحين في هذه الانتخابات واجراءاتها، عبر عدد من الشركاء، واجابت على اكثر من مليون استفسار، بنسة رد بلغت 99% على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ثلاث دقائق.

واشاد بالدور الذي قامت به النقابات المهنية في إثراء النقاش حول القوانين الاصلاحية والانتخابات النيابية والبلدية وغيرها من القضايا التي تهم المواطن، وتدعم عملية الاصلاح والتي كان انشاء الهيئة احد نتائجها.

ونوه الى التعاون القائم بين الهيئة ونقابة المحامين في مجال الرقابة على الانتخابات النيابية، والانتخابات المقبلة.

فيما قال ابوفارس إن الهيئة تدير العملية الانتخابية، وتشرف عليها بما يعكس ارادة الشعب ويضمن نزاهة اجراءاتها، ومن بينها توزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة لمنع تكرار التصويت، واستخدام الحبر السري والربط الالكتروني، واعتماد ثلاث اوراق اقتراع بعلامات امنية يصعب تزويرها.

وبين أبو فارس ان مجلس المحافظات (اللامركزية) ستساهم بالتخفيف من عبء تقديم الخدمات للمواطنين الواقعة على النواب، وسيفرغهم لدورهم الرقابي والتشريعي.

وأوضح ان هذه المجالس، هيكل جديد من هياكل الحكم المحلي، يتم عبرها تفويض جزء من صلاحيات المركز لمجالس المحافظات المنتخبة، ووظيفتها دراسة واقرار المشاريع والموازنات التي تأتي اليها من المجلس التنفيذي، واعادتها له لتطبيقها على ارض الواقع ومراقبة حسن تنفيذها.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات، قال ان النقابة ستكون داعمة ومراقبة لنزاهة الانتخابات.