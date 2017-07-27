الحرة نيوز –

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بإصدار توصياته للشرطة بتفتيش جميع المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وحسب مواقع عبرية مختلفة، فإن نتانياهو هاتف أردان وأبلغه بضرورة تفتيش المصلين الذين يدخلون للمسجد الأقصى من خلال التفتيش اليدوي وكذلك عبر الهروات المعدنية نظرًا لحساسية الوضع الأمني.

يأتي القرار على خلفية استطلاع الرأي للقناة الثانية العبرية، الذي يشير إلى أن الغالبية من الإسرائيليين يعتقدون أن إزالة البوابات الإلكترونية من أبواب الأقصى يعد تراجعا من الحكومة الاسرائيلية.

وامتنع مكتب نتانياهو والشرطة الإسرائيلية، عن التعليق على تقرير إسرائيلي عن الإيعاز بإجراء تفتيش فردي للمصلين الداخلين إلى الأقصى.

ولكن أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتانياهو قال ردا على استفسار عن هذا التقرير:» لا نعلق على هذا التقرير».

وبدورها قالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية «تطبيقا لقرارات المستويات السياسية العليا، تواصل الشرطة فحص حلول عملية مختلفة هدفها الحفاظ على أمن وأمان وسلامة كافة المواطنين والزوار على حد سواء».

وكانت الشرطة الإسرائيلية أزالت بوابات فحص الكترونية كانت وضعتها على بوابات الأقصى.

ولكن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، قال في تصريح مكتوب إنه سيتم استبدال البوابات:» بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة (فحوصات ذكية) وبإجراءات أخرى»، دون أن يوضح ماهيتها.

وواصل الفلسطينيون امس الاربعاء الصلاة في شوارع القدس الشرقية المحتلة، دون الدخول الى الاقصى، وأدى مئات الفلسطينيين الصلوات أمام إحدى بوابات المسجد عند باب الاسباط، احد مداخل البلدة القديمة في القدس.

وأعلن مسؤول كبير في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المصلين لن يدخلوا الأقصى للصلاة فيه، قبل إزالة الشرطة الإسرائيلية التعديات التي قامت بها في محيط المسجد.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه امس « تسلمنا الثلاثاء تقرير اللجنة الفنية المشكّلة من مهندسين من دائرة الأوقاف، والذي يظهر أن هناك عد من التعديات التي من الممكن أن تتراجع عنها إسرائيل في غضون ساعة إن أرادت».

وأضاف:» التعديات تشمل الإبقاء على إغلاق عدد من بوابات الأقصى، ووجود أمور لم تكن قائمة قبل 14 تموز مثل برج حديدي وممرات حديدية وأمور أخرى».

وتابع المسؤول في الأوقاف:» قرار المرجعيات الدينية في مدينة القدس يتمثل في ضرورة إزالة جميع التعديات التي تمت بعد 14 تموز الجاري».

ولفت إلى أن اتصالا سيجري بين المستشار القانوني لدائرة الأوقاف الإسلامية، مع الشرطة الإسرائيلية «للمطالبة بإزالة التعديات الإسرائيلية».

وقال المسؤول في الأوقاف:» المرجعيات الدينية ستستمع إلى رد الشرطة الإسرائيلية وهي صاحبة القرار».

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في الضفة الغربية، إلى «نفير عام ومظاهرات تصعيدية»، غدا الجمعة في كل المناطق، نصرة للمسجد الأقصى».

وفي بيان مشترك لها عقب لقاء ممثليها بمدينة رام الله، دعت الفصائل لإقامة صلاة الجمعة في الميادين العامة.

من جهتها حذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في بيان امس من ان ممارسات سلطات «الاحتلال الصهيوني» العدوانية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسيِّ تفتح الأبواب من جديد للحروب الدينية، وتهديد السلام العالمي.

وكان البيت الأبيض رحب بقرار إسرائيل إزالة أجهزة الكشف عن المعادن من محيط الأقصى، واصفاً الخطوة على أنها «تحافظ على الأمن في الوقت نفسه الذي تخفف فيه من التوتر».

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز ليل الثلاثاء الاربعاء «لقد رفعت اسرائيل، اجهزة كشف المعادن والكاميرات التي نصبتها مؤخراً بالرغم من الحاجة الواضحة إلى تعزيز الأمن في (القدس) على اثر مقتل اثنين من الشرطة الاسرائيليين في الموقع 14 الحالي».

واضاف «الولايات المتحدة تحيي جهود اسرائيل في المحافظة على الأمن في الوقت نفسه الذي تخفف فيه من التوتر».

من جهة اخرى، قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة اشهر، كما حثت اللجنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

جاء ذلك في توصيات اللجنة الصادرة امس في ختام أعمال دورتها الـ42 والتي استمرت ثلاثة أيام بمقر الجامعة العربية.

وأشارت»اللجنة» إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في الأقصى.

واقتحم 137 مستوطنا إسرائيليا، الأقصى بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات.