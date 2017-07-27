الحرة نيوز –

استولى مستوطنون، على منزل فلسطيني، بالقرب من المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال عماد حمدان، رئيس لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، إن مجموعة من المستوطنين، اقتحموا منزل عائلة «أبو رجب» بحماية من قبل الجيش واستولوا عليه. وأوضح أن المستوطنين يدعون ملكيتهم للمنزل المكون من ثلاثة طبقات، ويحملون أوراق تثبت ذلك. وأشار إلى أن الطابق الثالث من المبنى مغلق بقرار من المحكمة الإسرائيلية إثر رفع قضية من قبل مستوطن إسرائيلي يدعي ملكيته، منذ العام 2013، وإن محكمة إسرائيلية أقرت العام الماضي بملكيته للعائلة الفلسطينية. ولفت إلى إن «المستوطن» استأنف القرار، ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأنه.