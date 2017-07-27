الحرة نيوز –

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثامين الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين استشهدوا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية، خلال عملية إطلاق نار نُفذت داخل المسجد الأقصى، 14 تموز/يوليو الجاري.

ووصلت الجثامين إلى مسقط رأسهم في مدينة أم الفحم (شمال)، وقد استقبلهم المئات من سكان المدينة.

وأمس، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تسليم جثامينهم، بعد عدة جلسات، دون أي شروط تقييدية.

وأوعزت المحكمة للشرطة بأن تبلغ عائلات الشبان الثلاثة، نيتها الإفراج عن الجثث قبل ساعتين من التسليم، ليتسنى دفنهم في مقبرة المدينة.