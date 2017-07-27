الحرة نيوز –

حذر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من استخدام البريد الالكتروني ( Gmail – Yahoo – Hotmail ) خلال المراسلات والتعاملات الحكومية.

وطالب الملقي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة استخدام البريد الالكتروني الحكومي في المراسلات والتعاملات الحكومية، وعدم استخدام البريد الالكتروني ( Gmail – Yahoo – Hotmail )، نظرا لما يحمله هذا الامر من خطر على «سرية» المعلومات المتداولة وعدم توافقه مع معايير وامن وحماية المعلومات وسياسة الاستخدام الامن للبريد الالكتروني.