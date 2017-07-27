الحرة نيوز –

أصدرت شخصيات وطنية أردنية بيانا، ناشدت فيه عشيرة ابوتايه التحلي بالصبر والحكمة والابتعاد عن الاصوات التي تدعو للتصعيد واخذ القضية لمنحى يبعدها عن الحل، وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأهل والعزوة عشيرة ابوتايه ، أهل الكرامة والشهامة ، ورثة المجد ، حماة الوطن .

ان ما جرى للرقيب اول معارك ابو تايه قد اصابنا كما اصابكم ، وهي مصيبة علينا جميعا ، نرجو الله له الفرج ولكم الصبر وان يلهمكم الحكمة والرأي السديد .

الاهل والعشيرة اننا ندرك ان ما قام به ابننا الرقيب اول معارك ما كان ولم يكن عن قصد او عمد او سوء نية او ارتباط بتنظيم ارهابي ، وانما كان نابع من الانتماء للوطن ولمؤسسته العسكرية ، واننا على يقين ان معارك لم يكن في يوم من الايام الا في خندق الوطن كباقي زملائه بالقوات المسلحة الباسلة ومنتسبي الأجهزة الأمنية المخلصين و الحريصين على امن واستقرار الوطن .

يا احفاد الزعيم المغفور له بإذن الله المرحوم عوده ابوتايه ، ان ما احسستم به من مشاعر التعاطف معكم من ابناء الوطن يوم الجمعة 2017/7/21 ما هو الا تعبيرا صادقا عن شعورهم النبيل تجاهكم لما تتحلون به من الخلق الكريم والماضي المشرف تجاه الوطن منذ تأسيس الدولة الأردنية التي كان للأجداد الدور البارز في حمايته والدفاع عنه .

وعليه فإننا نناشدكم التعاون معنا وفتح المجال للخيرين من اخوانكم ومحبيكم الحريصين على حسن ادارة قضية الرقيب اول معارك ابو تايه واعطائنا الوقت الكافي للوصول للهدف المنشود ، حيث ان التصعيد لن يفيد ، بل سيكبل ايدي الخيرين الصادقين معكم القادرين على الوصول الى نتيجة مرضيه ، و يؤدي الى صدام مع ابنائنا في الأجهزة الأمنية المكلفين بالحفاظ على استتباب الامن وسلامة الممتلكات ، وقد يؤدي ايضا الى شرخ كبير بالنسيج الاجتماعي في مجتمعنا الاردني المتماسك .

الاهل والعشيرة ابناء عشيرة ابوتايه بخاصه وقبيلة الحويطات بعامه و انتم من ساهم في بناء الوطن نناشدكم بالله ان تتحلوا بالصبر والحكمة وفتح المجال لأهل الحل و العقد في اردن الكرامة لمعالجة القضية ، والابتعاد عن الاصوات التي تدعو للتصعيد واخذ القضية لمنحى يبعدها عن الحل .

الامل بعد الله معقود بكم لتجاوز المحنه و وأد الفتنه لدرء الخطر عن وطننا الاغلى .

والله من وراء القصد .

* الشيخ ضيف الله الكعيبر نائب سابق

* معالي سعيد المصري وزير سابق

* النائب الدكتور فوزي طعيمه

* الدكتور محمد المصالحة استاذ جامعي امين عام مجلس النواب سابقا

* المهندس سميح المومني عين ونائب سابق

* السيد ثامر المجالي محافظ سابق

* عبدالكريم البحري محافظ سابق

* النائب باسل العلاونة

* الاستاذ عامر المصري مدير عام غرفة تجارة العقبة

*الاستاذ فواز الحسن رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان سابق

* الاستاذ شرف الهياجنة نائب سابق

* السيد غازي ابو جنيب الفايز نائب سابق

* السيد عيد ابووندي رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين

* الدكتور عوده قواس نائب سابق

* السيد مشاوش السحيم رئيس بلديه سابق ورجل اعمال

* الاستاذ موسى البجالي قنصل فخري ورجل اعمال

* المهندس عبدالرزاق عربيات رئيس مجلس امناء جامعه العلوم التطبيقية سابقاً

* المحامي عرفات رضوان رئيس جمعية المركز الاسلامي / العقبة.

* النائب علي الحجاحجه.

* الشيخ محمد عواد الفرحان النعيمات

* محمد باشا فلاح العبادي نائب سابق

* الشيخ علي دهش السليحات.

* محمود باشا الغنانيم.

*محمود باشا المحاسنة العبادي.

* محمد باشا عبدالله الحبيس العبادي .

* الدكتور طلال الشرفات عضو محكمة هيئة النزاهه سابق

* الدكتور أديب العكروش ناشط اجتماعي وسياسي

* الشيخ جمال عياده الزبن رئيس بلديه سابق.

* الشيخ عفاش البخيت الفايز رئيس بلديه سابق.

* الشيخ صلاح المعيش الهقيش

* الدكتور هاشم محمد السحيم محافظ سابق