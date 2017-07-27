الحرة نيوز – د.سطام حاكم الفايز

ثلاث أحداث متلاحقة أدت الى خلط الأوراق وأربكت المشهد المحلي وهي محاكمة الجندي ابو تايه وثم اغلاق الأقصى وأخيرا ونتمنى أن يكون الأخير حادث السفارة الأسرائيلية في عمان ..هذه الأحداث عرضت الأردن للكثير من الضغوط وأتاحت المجال للكثيرين للمزاودة وتحميل البلد مالاتحتمل من باب الاجتهادات فقط وبعيدا عن الحسابات السياسية الدقيقة ماترتب على كل ذلك انتشار للشائعات والتشكيك بالمواقف الوطنية للأردن والحال لايخلو من سوء نية وأن كان الكثير من المواطنين يطرحون وجهات نظرهم ويعبرون عن غضبهم حيال مواقف سياسية معينة قد لاتروق لهم

نعم خلال الأيام الماضية عشنا أياما عصيبة ومازالت آثار هذه الأيام ماثلة وعبرت بوضوح كبير عن نفسها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي الأسرع انتشارا في بلد مثل الأردن يسجل أعلى نسبة بين الدول العربية في انتشار مثل هذه الخدمة لذلك فأن مايكتب من أراء يتفاعل معها المواطن أن كانت هذه الأراء سلبية في مكانها أو غير مكانها وحتى مسيئة للبلد ورموز الأردن دون خشية على مستقبل هذا البلد والوحدة الوطنية

وتابعت مثل غيري من المواطنين مثل هذه الأحداث وتفاعلت معها الى أن وصلت الى ماوصلت اليه والى أن وجه الكثيرون سهام الاتهام وأستغل البعض حادثة السفارة والجندي ابو تايه واغلاق الاأقصى لبث الفتنة وأنجر الكثير من المواطنين دون وعي منهم للدخول في هذه الدوامة والتي الخاسر الوحيد فيها الأردن

مايبعث على التفاؤل أن الأزمة المحورية وهي” أزمة الأقصى ” من هذه الأزمات التي جميعها مهمة قد وجدت طريقها للحل حيث تم فتح ابواب الأقصى للمصلين من اشقائنا الفلسطينيين وهذا الأمر يبشر بالخير ويدل على أن جلالة الملك عبدالله مطلع على كل شيء ويعرف الصغيرة والكبيرة ولايترك موضوعا مثل موضوع الأقصى دون حل فالقثدس والمقدسات تعني الكثير بالنسبة للملوك الهاشميين والملك عبدالله الثاني يفعل المستحيل للحيلولة دون المساس بها وبالمقدسات لاعتبارات دينية وتاريخية وسياسية ومايمليه عليه ضميره وواجبه ثم رأينا التطور في الموقف الأردني بخص قضية السفارة الاسرائيلية فالموضوع لم ينتهي بعد بالنسبة للحكومة وهذا ماينطبق على جميع الملفات الساخنة

أوجه باسمي ونيابة عن كل مواطن أردني شريف نداء لكل المواطنين بأن يضعوا مصلحة الأردن نصب عينيهم والا يتيحو المجال للمزاودين والمشككين وكل من لايريد الخير بالأردن ..مصلحة الأردن فوق أي مصلحة والوحدة الوطنية خط أحمر

حيث يحتاج الأردن الى جميع ابنائه والى كل جهد صادق آ’ملين من الجميع الالتفات لهذه الدعوة والعمل بروح صادقة ونبذ الخلافات