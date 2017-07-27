الحرة نيوز –

خرج عدد من حراس المسجد الأقصى من المسجد بعد دخوله بعدة دقائق لمنعهم من فتح باب حطة – احد ابواب الاقصى.

ودخل عدد من الحراس المسجد الاقصى عبر باب المجلس بعد صلاة الظهر لتهيئة المسجد لدخول المصلين إليه عند صلاة العصر، ولدى توجههم الى باب حطة لفتحه لاحقهم الضباط وأفراد المخابرات الاسرائيلية ومنعتهم من ذلك فيما قال احدهم “بالحلم تفتح الباب”.

وأوضح حراس الاقصى ان مخابرات وضباط الاحتلال حاولت عرقلة ومنع دخول مجموعة من الحراس الى الأقصى، حيث كان بحوزة الضابط قائمة تضم اسماء لموظفي الأوقاف يمنع دخولهم الى الأقصى ثم سمح لهم بالدخول.

وأوضح احد الحراس المدرج اسمه بالقائمة: عندما دخلت الى الاقصى قال لي الضابط “اليوم دخلت ثم ستمنع “!

هذا ويتواجد حراس المسجد على بابي المجلس والاسباط مستمرين بالرباط بسبب اغلاق باب حطة، بانتظار ساعات عصر اليوم حتى بدء دخول المصلين للمسجد حسب الموعد المقر الا وهو صلاة العصر.