الحرة نيوز –

تشير القراءات النهائية لخارطة الفحيص الانتخابية الى تقدم المرشح لرئاسة بلدية الفحيص بادي قموه وحصوله على تأييد عدد كبير من المواطنين والذين يعتبرونه من المرشحين أصحاب الكفاءة الذي جاء لخدمة المواطنين وليس بهدف الوصول الى أي منصب وليس يهدف الى أي مصلحة شخصية ويشهد الجميع بذلك

وحصل قموه على ثقة المواطنين نظرا لقناعتهم به وببرنامجه الانتخابي وقدرته على تنفيذ هذا البرنامج بحذافيره وكما وعد المواطنين

وقال المرشح بادي قموه أنه سعيد بثقة المواطنين به وأنه لن يخذلهم وستكون أبوابه مشرعة ومفتوحة أمام الجميع لأنه يؤمن بذلك وهذا هو نهجه

ووجه دعوة للمواطنين بانتخاب من يرونه أهلا لهذه المهمة فصوت المواطن أمانة يجب أن يمنحه لمن يستحقه موجها شكره لجميع من وضعوا ثقتهم به