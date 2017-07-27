الحرة نيوز –

دعا وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس الخميس، لتكثيف التوافد على المسجد

الأقصى المبارك غدا الجمعة، وسائر الأيام القادمة، وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم.

وقال في بيان له، إن المرحلة القادمة هي مرحلة تثبيت ما أنجزه المقدسيون بثباتهم، ومقاومتهم الشعبية للإجراءات الاحتلالية الظالمة والجائرة.

وأضاف ادعيس، أن الإنجاز الفلسطيني بشكل عام، والمقدسي على وجه الخصوص هو دليل على أن مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني كبيرة وقادرة على انتزاع

حقها الشرعي بالسيادة على القدس بشكل عام، والمسجد الأقصى بالتحديد.

وطالب الكل الفلسطيني بدعم الأهل في القدس والوقوف إلى جانبهم في مطالباتهم بحقهم بالصلاة والعبادة في المسجد الأقصى دون إعاقات، أو ملاحقات مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد ادعيس أن الأهل في القدس وسائر فلسطين أوصلوا رسالة واضحة لا لبس فيها للحكومة الإسرائيلية بأن مقدساتنا وعلى رأسها درة التاج المسجد الأقصى ليس مكاناً لأي كان سوى المسلمين الذين لن يتراخوا في حمايته والدفاع عنه .