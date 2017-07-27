الحرة نيوز –

استعرض رئيس #مجلس_النواب بالإنابة خميس عطية المسيرة الاصلاحية التي انجزها الاردن والتي افضت الى تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية والحريات العامة.

واعاد عطية التأكيد، لدى لقائه وفدا برلمانيا كوريا برئاسة رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الاردنية في الجمعية الوطنية الكورية زون هيه سوك، على ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة لإنهاء آخر احتلال على وجه الارض، وهو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال إن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والاستقلال، مشددا على أهمية أن يساند العالم الفلسطينيين من اجل رحيل الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبين عطية “أن إسرائيل ما تزال مستمرة في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين ومحاصرة غزة، كما أنها تعتدي على المقدسات الإسلامية في القدس، وتحرم الفلسطينيين من إقامة الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ما يشكل اعتداء على كل المسلمين”، مؤكدا حتمية إنهاء الاحتلال.

وقدر دور وجهود جمعية الصداقة في البرلمان الكوري بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى حرص المجلس على اقامة علاقات تعاون مشترك مع كوريا وتفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية لتعزيز آليات التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا اقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل الثقافي والعلمي.

ودعا عطية المجمع الدولي للقيام بدوره في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الاردن الذين زاد عددهم عن 1.3 مليون لاجئ، يشكلون ما نسبته حوالي 20% من عدد سكان الاردن، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على الموارد والبنية التحية والاقتصاد الوطني، فضلا عن الأعباء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال انجع السبل لتطوير وتعزيز آليات التعاون والتنسيق على مختلف الصعد.

وحضر اللقاء رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية الكورية النائب حسين القيسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب رائد الخزاعلة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الاردنية الكورية في مجلس الاعيان حيدر محمود والعين غازي الطيب والسفير الاردني لدى كوريا عادل العضايلة والسفير الكوري بعمان.

بدوره، ثمن الوفد الضيف الدور الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء قضايا المنطقة، خصوصاً استقباله اللاجئين السوريين، مشيدا بالديمقراطية التي ينتهجها الاردن.

واعرب عن امله في زيادة وتنمية علاقات التعاون الثنائي في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن اقامة المشروعات المتعلقة بالمياه وتحليتها والطاقة النووية.

من جهته، قدر القيسي ما تقدمه كوريا للأردن من دعم لمواجهة اعباء اللجوء السوري متطلعا الى المزيد من التعاون والتنسيق بين جمعيتي الصداقة في البرلمانين الاردني والكوري والذي من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.

واثنى على العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات كافة، خاصة الثقافية والعلمية والمنح الدراسية.

من جانبه، حيا النائب الخزاعلة النهضة الكورية التي جاءت بعمل دؤوب ومخلص ادى الى وضع كوريا في مصاف الدول المتقدمة التي ينظر اليها العالم بكل احترام وتقدير.

واكد أهمية بذل الجهود لاقامة علاقات تعاون وثيق في المجالات كافة ودعم الاردن ليتمكن من مواصلة دوره الطليعي ازاء قضايا المنطقة ليبقى انموذجا يحتذى.