الحرة نيوز –

بدأت الحكومة الأسترالية بمنح تأشيرات مجانية للسوريين، تتيح الدخول إلى أراضيها بموجب كفالة من شركات، وهو برنامج قيد التجربة حاليًا.

واستقبلت أستراليا 12 ألف لاجئ سوري وعراقي، من أصل 17500 العام الماضي، وقدّمت مساعداتٍ إنسانية للاجئين في بعض الدول المجاورة لسوريا كالأردن.

برنامج الهجرة الجديد الخاص بالسوريين يمنح تأشيرات بعد كفالة شركات في أستراليا، واختبارات بامتلاك بعض المهارات والمتطلبات، وفق الموقع.

وقال إن الحكومة بدأت بتجريب البرنامج، الذي يوفر رسومًا على المستفيدين، تصل إلى حوال 75 ألف دولار.

وأضاف أن اختصاصي تكنولوجيا المعلومات ضرار الخطيب كان أول المتقدمين الناجحين في البرنامج، وسينتقل مع زوجته تقى وابنه حمزة (سنة واحدة)، بعد كفالتهم من شركة التكنولوجيا إيريس “Iris”.

الموقع أوضح أن “مجموعة مساعدات تسمى مواهب بلا حدود، تواصلت مع الشركة الكافلة، وتفاوضت على وصول الخطيب إلى أستراليا مع الحكومة الاتحادية”.

وتملك “مواهب بلا حدود” قاعدة بيانات بأسماء ثمانية آلاف لاجئ مؤهل، ووفق الموقع الأسترالي فإنها تتصل بالشركات والحكومات المهتمة في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تصل عائلة الخطيب نهاية العام الحالي إلى سيدني، بعد وصول تأشيرات أفرادها إلى الأردن، بلد اللجوء الذي تعيش فيه اليوم