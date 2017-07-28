الحرة نيوز –

نفذت كتيبة المظليين/81، احدى وحدات لواء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الصاعقة/28 الملكي، أمس الاول ، تمريناً عسكرياً ليلياً، بحضور رئيس هيئة العمليات والتدريب العميد الركن مصلح المعايطة. واشتمل التمرين على عمليات البحث والتفتيش واقتحام الأهداف وتدميرها، والرماية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، ورماية القناصين في ظل ظروف الحرب غير التقليدية، واستخدام مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها أجهزة التسديد الليزرية المستخدمة في العمليات الليلية. وأبدى المشاركون في التمرين لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في إصابة الأهداف.

وفي نهاية التمرين، الذي حضره مدير سلاح المشاة والدروع ومدير العمليات الحربية المشتركة، أبدى الحضور إعجابهم بمستوى الدقة واللياقة والمهارة العالية، التي يتمتع بها المشاركون بالتمرين، في إصابة الأهداف.