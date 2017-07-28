الحرة نيوز –

بكلمات منتقاة بعناية, عميقة المعنى والدلالات وما انطوت عليه من حزم وحسم وغضب مشروع التي انطوت عليها المواقف غير القابلة للتأويل أو المساومة والتي تستبطن المعنى الدلالي لمقولة اننا لن نسى ولن نغفر.. حدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه فور عودته الى ارض الوطن يوم امس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني.. مستقبل العلاقات الاردنية الاسرائيلية, التي لن تعود الى ما كانت عليه قبل «حادثة السفارة» وقبل الرابع عشر من تموز الجاري عندما حاولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الاقصى, الا اذا اتخذت حكومة تل ابيب من الاجراءات والخطوات السياسية والقانونية والاخلاقية اللازمة والمسؤولة لتصحيح الاختلالات وخصوصاً محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بديلاً حقيقياً لتعاملها المرفوض الذي اتخذ طابع الاستعراض السياسي الهادف من جهة نتنياهو الى تحقيق مكاسب سياسية شخصية وسط الازمة والتحقيقات التي يواجهها داخلياً وتأخذ ابعاداً من الفساد واستغلال السلطة وتضارب المصالح, والتي لن يدفع الاردنيون ثمن هذه الازمات التي يعانيها نتنياهو شخصياً ولن يكونوا ابداً اكباش فداء لصراعات سياسية وحزبية, وبالتالي فإن دماء الاردنيين ليست رخيصة ولن تكون, وعلى نتنياهو شخصياً وقادة اسرائيل بشكل عام ان يدركوا بأن ما يقومون به وما يتخذونه من خطوات مرفوضة ومدانة ومستنكرة وهي كما غيرها من الخروقات لن تمر بدون حساب وبدون تراجع عن الاجراءات ضد الحرم القدسي الشريف ودائماً في التأكيد على ان حقوق الضحايا وحقوق الاردنيين مقدسة ولا تنازل عنها ولا تفاوض أو مساومة.

ولأن جلالة الملك الذي يعيش نبض شعبه ويعرف عن كثب وعمق وفي لقاء مباشر طبيعة شعور الاردنيين ومشاعرهم الوطنية الرافضة لأي تطاول عليهم أو مسّ بحقوقهم او محاولة التعاطي معهم باستكبار أو استهانة أو عربدة فإن جلالته مسّ العصب الوطني الاردني مباشرة وتحدث عن كل الاردنيين في الاحداث الاخيرة مسمّياً جلالته الاشياء باسمائها, مذكراً الاسرائيليين بأن معيار اي تحسن او عودة للعلاقات التي كانت قائمة قبل حادثة السفارة وقبل 14 تموز مرهونة بمدى وطبيعة وشكل ومضمون الاجراءات التي تتخذها اسرائيل وبشكل جاد وحقيقي ومعلن وفي كل الملفات بدءاً من التحقيق واحقاق الحق في قضية الشهيدين الاردنيين أي محاكمة القاتل الاسرائيلي وفق القانون والاعراف والاجراءات الدولية أم في باقي الملفات ومنها ملف القاضي زعيتر وغيرها من القضايا التي ستكون المعيار الوحيد والمباشر على طبيعة العلاقات الاردنية الاسرائيلية.

جلالة الملك الذي بذل جهوداً مضاعفة وغير مسبوقة لاعادة الامور الى نصابها في نطاق الحرم القدسي الشريف واستخدم نفوذه ومكانته الشخصية والاحترام الذي يحظى به في الدوائر السياسية والدبلوماسية ودوائر صنع القرار في العواصم الكبرى والاقليمية المؤثرة كي يضع حداً للاجراءات الاسرائيلية المرفوضة ضد الحرم القدسي الشريف وضرورة احترام تل ابيب الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الازمات, ما اسفر عن اجبار حكومة نتنياهو على التراجع عن نصب البوابات الالكترونية ووضع الكاميرات الذكية لمراقبة المصلين في رحاب الحرم القدسي.. ذكّر نتنياهو وحكومته بمسؤولياته وكيف يتصرف الاردن كدولة حضارية دائمة الحرص على احترام القانون الدولي والاعراف الدبلوماسية من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها, الامر الذي يضمن للاردن حقوقه وحقوق مواطنيه في الوقت ذاته الذي يجب على حكومة تل ابيب أن تدرك بأنها لا تستطيع ولن تستطيع مواصلة ازدرائها للقانون الدولي أو ادارة الظهر له والاتكاء على قانون القوة بدل قوة القانون الذي يلزم الجميع في أسرة الشعوب التي لا تستطيع غير الدول المارقة ان تتمرد عليه او تزدريه او تنتقي فقط ما يخدم مصالحها ولا تلقي بالاً لكل مواد القانون الدولي والتزاماته الاجبارية.

الوقت قد حان لأن يدرك قادة اسرائيل ان محاولاتهم لاشعال حرب دينية لن يكتب لها النجاح وان الطريق الى انهاء الازمات والمواجهات هو السير على درب السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين والاعتراف بغير مراوغة بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تقام على خطوط الرابع من حزيران 67 أما غير ذلك فاستمرار العنف وسفك الدماء وتوالد الازمات وزعزعة الامن والاستقرار وتغذية التطرف في المنطقة وهذا غير مقبول ابداً.