الحرة نيوز –

تنحسر الكتلة الهوائية الحارة نهار اليوم الجمعة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها السنوية الاعتيادية وتسود اجواء صيفية عادية في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وفي المساء والليل تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والبادية وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

أما يوم غد السبت فتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية، والأجواء صيفية عادية في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية العالية والبادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، أما يوم الأثنين فيطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في جميع مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة من 22 إلى 33 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 20 إلى 32 وفي المناطق الوسطى من 21 إلى 31 وفي المناطق الجنوبية من 22 إلى 34 وفي مدينة العقبة من 27 إلى 39 درجة مئوية .