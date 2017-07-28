الحرة نيوز –

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أنها لن تسمح للمواطنين المقدسيين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاما دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، في الوقت الذي حوّلت فيه وسط القدس المحتلة، وبلدتها القديمة، ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية ونشرت الآلاف من عناصرها. وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية في القدس لوبا السامري ببيان لها إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات مساء أمس بإغلاق “غلاف” القدس، والذي يشمل الأحياء والشوارع المتاخمة لسور القدس التاريخي، وتشمل المنطقة الممتدة من سلوان وحي رأس العامود والصوانة ووادي الجوز والشيخ جراح، فضلا عن إغلاق الشارع الرئيسي المحاذي لسور القدس والممتد من باب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وصولا إلى باب الأسباط وذلك لحفظ الأمن على حد زعمها.