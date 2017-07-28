الحرة نيوز –

وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عدداً من وزراء الخارجية العرب بصورة الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الماضية لثني اسرائيل عن المضي قدماً في اجراءاتها المرفوضة ضد المسجد الأقصي المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك خلال لقاءات منفردة أجراها الصفدي مع كل من عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري، وسامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الاحمد الصباح ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. بدورهم أشاد وزراء الخارجية العرب بالجهود التي يبذلها الاْردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل الحفاظ على الاوضاع التاريخية والقانونية في القدس ورفض الخطوات الإسرائلية الهادفة الى تغيير الوضع القائم.

والتقى الصفدي أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط ، ووضعه أيضاً بصورة الجهود الحثيثة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف لمواجهة المحاولات الإسرائيلية الاخيرة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

من جانبه، أثنى أبو الغيط على الجهود والاتصالات التى اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف إنهاء الازمة واستعادة الهدوء في القدس الشريف.

يشار الى أن تلك اللقاءات جاءت على هامش إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد في القاهرة بناء على طلب من الاْردن لبحث الاوضاع في القدس.-