الحرة نيوز –

ورد في منشور للنائب السابق هند الفايز مايلي

: ما حدث في الاقصى في الأيام الأخيرة ومقتل أردنيين على أرض الاردن الأحرار بدم بارد من قبل مرتزقة اسرائيلي تحركه يد الغدر التي لم نعرفها سوى أنها يد تقتات على القتل والدم والغدر ، الاردن الآن بشعبه على المحك من أخذ موقف اما نقول فيها نعم رأسنا مرفوع وهذه المعاهدة لا نريدها فلم نجني منها سوى المذلة والخذلان فإما أن تبقى رؤوسنا مطأطأة نبرر انها فاتورة ندفعها من أجل الأمن والأمان والذي بعد تلك القشة فحتى حجة ورقة الأمن والأمان قد سقطت فلم يعد هنالك لا امن ولا امان ولم يعد ابن اي اردني بمأمن من أن تطاله يد الغدر، ولا نريد أن يخرج علينا السحيجة وأشباه الرجال بأقلامهم المأجورة ليقولوا نحن ظرفنا صعب ولا نريد إثارة للفتنة وحالنا افضل من غيرنا لأقول لهم الموت ولا المذلة وقرفتونا وخزيتونا بهوانكم وضعفكم .