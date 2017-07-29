الحرة نيوز –
محمد نهار
تم عمل توسعه لطريق وادي الظلمه الواصل بين منطقة الخشيم والدير .
السؤال الذي يطرح نفسه هل تم توسعة الطريق من اجل أبناء المنطقه اذا كان الجواب نعم لماذا توقفت التوسعه عند منازل العبابيد ؟
وهل حجم السير في هذه الطريق يحتاج لهذا الحجم من التوسعه كلنا نعرف الصحيح .
ام ان هذه التوسعه من اجل مصالح شخصيه ومن أجل مدرسه خاصه خدمه لها ولاصحابها ويحسب العمل لمصلحة العبابيد وخدمه لهم .
نحن لا نخدع ولسنا اغبياء لا نعرف الصحيح والفساد منتشر وسنحاسب من يجير مخصصاتنا من اجل المصالح الشخصيه.
الأولى ان تكون التوسعه في المناطق السكنيه والشوارع الرئيسيه وحاجة الناس .
الأولى فتح الطرق التي تخدم أبناء المنطقه وليس المصالح الخاصه …… ولن نسكت عن حق لنا وسنطرق باب كل مسؤول شريف.