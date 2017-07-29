الحرة نيوز –

محمد نهار

تم عمل توسعه لطريق وادي الظلمه الواصل بين منطقة الخشيم والدير .

السؤال الذي يطرح نفسه هل تم توسعة الطريق من اجل أبناء المنطقه اذا كان الجواب نعم لماذا توقفت التوسعه عند منازل العبابيد ؟

وهل حجم السير في هذه الطريق يحتاج لهذا الحجم من التوسعه كلنا نعرف الصحيح .

ام ان هذه التوسعه من اجل مصالح شخصيه ومن أجل مدرسه خاصه خدمه لها ولاصحابها ويحسب العمل لمصلحة العبابيد وخدمه لهم .

نحن لا نخدع ولسنا اغبياء لا نعرف الصحيح والفساد منتشر وسنحاسب من يجير مخصصاتنا من اجل المصالح الشخصيه.

الأولى ان تكون التوسعه في المناطق السكنيه والشوارع الرئيسيه وحاجة الناس .

الأولى فتح الطرق التي تخدم أبناء المنطقه وليس المصالح الخاصه …… ولن نسكت عن حق لنا وسنطرق باب كل مسؤول شريف.