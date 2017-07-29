الحرة نيوز –

كتب النائب المهندس خليل عطية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً على صفحته الخاصة، عبر فيه عن تثمينه لمواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القدس والمسجد الأقصى.

وكتب عطية:

سلام عليك يا سيدي أشفيت الغليل أيها الملك النبيل،

أيها الملك الأجل، بردت القلوب في تلبيه علام الغيوب الله سبحانه وتعالى حامي الأقصى،

وعد هاشمي نافذ حتى تقوم الساعة

سيدي يا عالي الهمة، يا حفيد النبي العربي الهاشمي

الأصيل.

وبطولات المرابطين من أهل القدس لا يمكن نكرانها

دولارات طغرل وأحفاده إن كانت سبعمائة دولار فان الله لن يغفر له (الخطيب المدفوع)،

الله ناصرك وليخسئ الخاسؤون

أخرست الدببة الداشرة يا سيدي.