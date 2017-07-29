الحرة نيوز -\

توفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، مساء اليوم السبت، اثر تعرضه للغرق في قناة الملك عبدالله بمنطقة المنشية في لواء الأغوار الشمالية، بمحافظة اربد.

وقال مصدر في الدفاع المدني ، ان طفلين تعرضا للغرق في قناة الملك عبدالله، اثناء لهوهما بالقرب من القناة، حيث تمكن احد المواطنين المتواجدين في المكان ومن انقاذ احدهما، الا ان الاخر سحبته المياه الى قاع القناة.

وتابع المصدر، ان كوادر الدفاع المدني هرعت الى المكان، وتمكنت من انتشال الطفل، الا انه كان قد فارق الحياة، فيما تم اجراء الاسعافات اللازمة للطفل الاخر في المكان، وحالته الصحية جيدة.